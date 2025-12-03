God of War finalmente si torna a parlare della serie Tv

Il franchise di God of War è uno dei pilastri di PlayStation. Fin dal debutto del gioco originale su PlayStation 2, il viaggio di Kratos ha intrattenuto e emozionato milioni di fan e contribuito alla costruzione di un’identità per la console Sony. La saga norrena, che comprende il soft reboot del 2018 e God of War Ragnarok, ha offerto un’esperienza narrativa che strizza ancora di più l’occhio a Hollywood, in pieno stile PlayStation. Nonostante questa intrinseca qualità cinematografica, la strada per un adattamento live-action è stata lunga e tortuosa. Ora, il progetto sta finalmente diventando realtà su Prime Video. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - God of War, finalmente si torna a parlare della serie Tv

