Arezzo, 27 dicembre 2025 – Arriva il gran finale stasera per la prima edizione del Mengo Winter. Oggi 27 dicembre è in programma la festa finale al teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo. Appuntamento con live di Mercedes Lorenzo e Pellegrino dj, dalle 22 a ingresso libero con consumazione. «Mengo Winter è un esperimento, partendo dall’idea di un festival diffuso in tanti luoghi della città, in cui la sinergia tra i locali, club, teatri e cinema diventino un elemento di propagazione di idee e cultura da replicare in estate». Così Paco Mengozzi, anima del festival presentando i tanti eventi all’insegna della musica che hanno accompagnato le feste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercedes Lorenzo e Pellegrino dj al teatro Virginian

Leggi anche: Dj show, i Sotterraneo a metà tra Dj set e teatro a Pontedera

Leggi anche: Falerone, venerdì Blas Roca Rey in scena al teatro Beato Pellegrino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mengo in tour, djset per la città e cinema all’Eden; «Mengo Winter», al via stasera con Osaka flu ed Eva Bloo; Negrita, serate da profeti in patria. Doppio concerto al Teatro Petrarca.

Mercedes Lorenzo e Pellegrino dj al teatro Virginian - Oggi 27 dicembre è in programma la festa finale al teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo. lanazione.it