al teatro del lido di ostia domenica 23 novembre teatro dai 6 anni in su con la favola di peter

LA FAVOLA DI PETER   di  Principio Attivo Teatro e silviOmbre liberamente tratto da “Storia straordinaria” di  Peter Schlemihl regia e drammaturgia  Giuseppe Semeraro con  Silvio Gioia Domenica 23 novembre h 17.30 @Teatro del Lido di Ostia Spettacolo teatrale per bambini e bambine dai 6 anni in su Il Teatro del Lido presenta domenica  23 novembre alle ore 17.30   La Favola di Peter, una produzione  Principio Attivo Teatro  in collaborazione con  silviOmbre, liberamente tratta da  Storia straordinaria  di Peter Schlemihl. Uno spettacolo, dai 6 anni in su, poetico e sorprendente che unisce teatro d’attore, ombre e musica per raccontare la storia di un legame unico: quello tra un bambino e la sua ombra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

