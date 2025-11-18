Al Teatro del Lido di Ostia domenica 23 novembre teatro dai 6 anni in su con La favola di Peter
LA FAVOLA DI PETER di Principio Attivo Teatro e silviOmbre liberamente tratto da “Storia straordinaria” di Peter Schlemihl regia e drammaturgia Giuseppe Semeraro con Silvio Gioia Domenica 23 novembre h 17.30 @Teatro del Lido di Ostia Spettacolo teatrale per bambini e bambine dai 6 anni in su Il Teatro del Lido presenta domenica 23 novembre alle ore 17.30 La Favola di Peter, una produzione Principio Attivo Teatro in collaborazione con silviOmbre, liberamente tratta da Storia straordinaria di Peter Schlemihl. Uno spettacolo, dai 6 anni in su, poetico e sorprendente che unisce teatro d’attore, ombre e musica per raccontare la storia di un legame unico: quello tra un bambino e la sua ombra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
