È Simon Dosser la giovanissima vittima dell' ultima valanga

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita ieri in Val Sarentino, nella zona di San Pancrazio. Simon Dosser è stato sepolto dalla neve quando una valanga si è staccata improvvisamente. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita del giovane, lasciando amici e familiari sotto shock. La tragedia si è verificata durante una giornata di escursione in montagna, quando la neve ha ceduto sotto i piedi di Simon.

Una vita spezzata troppo presto: è quella di Simon Dosser, il giovane 18enne rimasto ucciso ieri, domenica 8 febbraio, da una valanga staccatasi in Val Sarentino, più precisamente nella zona di San Pancrazio.Il giovane altoatesino era originario di Scena, con l'intera comunità che in queste ore è.

