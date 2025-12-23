Incidente mostruoso il tamponamento fatale | vittima giovanissima Tutto bloccato

Nella notte tra lunedì e martedì, lungo la tangenziale nord tra il nodo di collegamento e l’autostrada Torino-Bardonecchia, si è verificato un grave tamponamento che ha coinvolto un veicolo e causato la morte di una giovane vittima. L’incidente ha provocato rallentamenti e blocchi nel traffico, suscitando grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’accaduto.

Un drammatico incidente ha spezzato una giovane vita nella notte tra lunedì e martedì, lungo la tangenziale nord, nel tratto che dal nodo di collegamento conduce all'autostrada Torino-Bardonecchia. Poco dopo la mezzanotte, all'altezza del casello di Bruere, una Renault Captur si è schiantata contro il rimorchio di un mezzo pesante che procedeva nella stessa direzione, verso l'anello della tangenziale. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al conducente dell'auto, un ragazzo di 22 anni residente a Novalesa, deceduto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, si sarebbe trattato di un tamponamento.

