Roma è di nuovo teatro di un episodio di violenza che lascia senza parole. Una giovane donna di appena 23 anni è stata vittima di una brutale aggressione sessuale da parte di tre uomini, avvenuta all’uscita della metropolitana, nei pressi della stazione Jonio, lungo la linea B1. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte e ha immediatamente scosso la città. La ragazza, sotto choc, è riuscita a chiedere aiuto e a recarsi in ospedale, dove ha raccontato nei dettagli quanto le era accaduto, permettendo l’avvio immediato delle indagini. Leggi anche: La Porsche contromano, poi lo schianto mortale: tragedia in galleria, immagini spaventose La dinamica dell’aggressione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Circondata da 3 uomini, poi l’orrore: violenza shock in Italia, la vittima é giovanissima