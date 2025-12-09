Circondata da 3 uomini poi l’orrore | violenza shock in Italia la vittima é giovanissima
Roma è di nuovo teatro di un episodio di violenza che lascia senza parole. Una giovane donna di appena 23 anni è stata vittima di una brutale aggressione sessuale da parte di tre uomini, avvenuta all’uscita della metropolitana, nei pressi della stazione Jonio, lungo la linea B1. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte e ha immediatamente scosso la città. La ragazza, sotto choc, è riuscita a chiedere aiuto e a recarsi in ospedale, dove ha raccontato nei dettagli quanto le era accaduto, permettendo l’avvio immediato delle indagini. Leggi anche: La Porsche contromano, poi lo schianto mortale: tragedia in galleria, immagini spaventose La dinamica dell’aggressione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Circondata, rapita e abusata da un gruppo di uomini nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud di #Giugliano. Vittima sarebbe - secondo quanto riporta Il Mattino - una donna di 28 anni. Sul gravissimo episodio sono in corso le indagini della Polizia d - facebook.com Vai su Facebook
