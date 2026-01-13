Will Hunting - Genio ribelle racconta la storia di un giovane talento con un passato difficile, interpretato da Matt Damon. In questo articolo, si esplora anche un episodio curioso: Ben Affleck e Matt Damon, vincitori dell'Oscar per la miglior sceneggiatura, hanno ammesso di sentirsi ancora imbarazzati per il discorso di ringraziamento pronunciato quella notte. Un ricordo che rivela l'umiltà delle due star di Hollywood.

Le due star hanno confessato di vergognarsi tutt'oggi per le parole di ringraziamento dopo aver vinto il premio per la miglior sceneggiatura. Ben Affleck e Matt Damon conservano ottimi ricordi del primo film che li rese famosi e consacrò il loro successo a Hollywood, Will Hunting - Genio ribelle del 1997, grazie al quale entrambi vinsero il premio Oscar per la miglior sceneggiatura. Peccato che non possano dire la stessa cosa del discorso di ringraziamento sul palco dopo la vittoria degli Oscar, visto che entrambi hanno un ricordo non proprio positivo e sembrano imbarazzati anche a distanza di anni nel parlarne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Will Hunting - Genio ribelle: Ben Affleck e Matt Damon sono ancora imbarazzati per il discorso agli Oscar

