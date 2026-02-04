Ben Affleck sta per rivelare un video segreto del 1995. In un video che ha deciso di rendere pubblico, l’attore ha coinvolto Jennifer Aniston, che gli ha fatto una richiesta chiara: “Nessuno può vederlo”. La scena ricorda le vecchie abitudini di molte persone che ancora oggi nascondono foto imbarazzanti o diari dell’adolescenza, ma questa volta il segreto riguarda una star famosa. La domanda è: cosa ci sarà davvero in quel video?

C’è chi custodisce gelosamente vecchie foto imbarazzanti. Chi ha seppellito nel fondo di un cassetto i diari dell’adolescenza. E poi c’è Ben Affleck. Lui ha una videocassetta del 1995 etichettata Network Pilot ’95 v3 e, a differenza del resto dell’umanità dotata di un minimo di amor proprio, non ha alcuna intenzione di lasciarla nell’oblio dove probabilmente meriterebbe di stare. Il nuovo teaser dello spot Dunkin’ Donuts per il Super Bowl 2026, andato in onda domenica durante i Grammy Awards, immortala un momento di puro terrore hollywoodiano: Affleck che condivide questo misterioso filmato con Jennifer Aniston e Matt LeBlanc di Friends, insieme a Jason Alexander di Seinfeld, cioè l’altra sitcom che ha definito gli Anni 90. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ben Affleck ha un video segreto del 1995 e vuole rivelarlo al mondo. Jennifer Aniston lo implora: «Nessuno può vederlo». Ecco tutta la verità

