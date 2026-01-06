È morto monsignor Raffaele Nogaro il vescovo friulano che sfidò la camorra

È deceduto oggi, 6 gennaio, a Caserta, monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito della diocesi campana. Figura di rilievo nel panorama ecclesiastico italiano, Nogaro è stato noto anche per il suo impegno sociale e la posizione critica nei confronti della criminalità organizzata, in particolare contro la camorra. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e coraggio nel contesto della Chiesa e della società.

