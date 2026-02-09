È morto Giancarlo Dettori l'attore di teatro era stato il primo Mago Zurlì

È scomparso a 93 anni Giancarlo Dettori, attore di teatro e voce di molti programmi radio. È stato il primo a interpretare il personaggio di Mago Zurlì. La notizia ha preso tutti di sorpresa, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Approfondimenti su Giancarlo Dettori

Ultime notizie su Giancarlo Dettori

Addio a Giancarlo Dettori, una vita al PiccoloIl grande attore è morto a Milano a 93 anni. Il suo fu un lungo sodalizio con Strehler. Lavorò anche in Rai, con parti in celebri sceneggiati come i Karamazov e Puccini ... rainews.it

Giancarlo Dettori è morto, addio all'attore di teatro e sceneggiati TV: era stato il primo Mago ZurlìLutto nel mondo del cinema e della televisione: morto a Milano, a 93 anni, Giancarlo Dettori. Trasferitosi a Roma, frequenta l’Accademia ... msn.com

