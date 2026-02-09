È morto l' arcivescovo Riccardo Fontana

È morto l'arcivescovo Riccardo Fontana. L'uomo aveva 79 anni ed era ricoverato all'ospedale San Donato da tre mesi a causa di gravi problemi di salute. La notizia ha colpito la comunità religiosa e i suoi familiari, che lo piangono in queste ore.

Lutto nella Chiesa aretina: si è spento all'età di 79 anni l'arcivescovo Riccardo Fontana. Il vescovo emerito è deceduto all'ospedale San Donato alle prime ore dell'alba di oggi, lunedì 9 febbraio, dove era ricoverato da circa tre mesi per seri problemi di salute. È stato alla guida della diocesi.

