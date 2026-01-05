Trentesimo anniversario di episcopato per l’arcivescovo Riccardo Fontana
Il 6 gennaio 1996, giorno dell’Epifania, l’arcivescovo Riccardo Fontana fu ordinato vescovo da papa san Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro a Roma. Quest’anno si celebra il trentesimo anniversario di quell’evento, un traguardo significativo nel percorso ecclesiastico di monsignor Fontana, che ha dedicato la propria vita al servizio della Chiesa e della comunità.
Il 6 gennaio 1996, nel giorno dell’Epifania, monsignor Fontana veniva ordinato vescovo dal papa san Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro a Roma. Gli auguri del vescovo Migliavacca e della DiocesiLa diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ricorda martedì 6 gennaio 2026, solennità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Restano gravi le condizioni dell'arcivescovo Riccardo Fontana
Leggi anche: Riccardo Fontana, l’arcivescovo in condizioni gravi, il vescovo Migliavacca invita a pregare per lui
Per il trentesimo anniversario dei Pokémon, arriverà un'altra collaborazione con McDonald's, probabilmente legata a carte esclusive. https://www.everyeye.it/notizie/30-anni-pokemon-arrivo-collaborazione-mcdonald-s-usa-851179.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook
Trentesimo anniversario di "Heat". Capolavoro. da Latimes x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.