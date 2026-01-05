Trentesimo anniversario di episcopato per l’arcivescovo Riccardo Fontana

Il 6 gennaio 1996, giorno dell’Epifania, l’arcivescovo Riccardo Fontana fu ordinato vescovo da papa san Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro a Roma. Quest’anno si celebra il trentesimo anniversario di quell’evento, un traguardo significativo nel percorso ecclesiastico di monsignor Fontana, che ha dedicato la propria vita al servizio della Chiesa e della comunità.

