Trentesimo anniversario di episcopato per l’arcivescovo Riccardo Fontana

Il 6 gennaio 1996, giorno dell’Epifania, l’arcivescovo Riccardo Fontana fu ordinato vescovo da papa san Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro a Roma. Quest’anno si celebra il trentesimo anniversario di quell’evento, un traguardo significativo nel percorso ecclesiastico di monsignor Fontana, che ha dedicato la propria vita al servizio della Chiesa e della comunità.

Il 6 gennaio 1996, nel giorno dell’Epifania, monsignor Fontana veniva ordinato vescovo dal papa san Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro a Roma. Gli auguri del vescovo Migliavacca e della DiocesiLa diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ricorda martedì 6 gennaio 2026, solennità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

