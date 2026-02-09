Addio a Giancarlo Dettori | il teatro e la TV perdono un interprete versatile e innovativo 94 anni

È morto Giancarlo Dettori, uno dei volti più noti del teatro e della TV italiana. Aveva 94 anni e viveva a Milano, dove si è spento questa mattina. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un segno importante nell’ambito dello spettacolo.

Giancarlo Dettori, figura di spicco del teatro italiano e volto noto degli sceneggiati televisivi, si è spento oggi a Milano all'età di 94 anni. L'attore, di origine cagliaritana ma da sempre legato alla scena milanese, aveva condiviso una lunga e proficua collaborazione artistica con Giorgio Strehler, oltre a una vita privata intensa al fianco della moglie Franca Nuti. La sua scomparsa segna una perdita significativa per il panorama culturale del paese. La notizia della morte di Giancarlo Dettori ha destato rapido cordoglio nel mondo dello spettacolo. Un addio che chiude una stagione di teatro d'autore e di televisione caratterizzata da una ricerca costante di innovazione e di qualità.

