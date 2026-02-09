È morta Patrizia De Blank ad annunciarlo la figlia Giada

La morte di Patrizia De Blanck ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. La donna si è spenta nella notte a 85 anni, come ha annunciato la figlia Giada. Fan e colleghi sono ancora sotto shock, ricordando la sua personalità forte e la presenza che non passava inosservata.

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: Patrizia De Blanck si è spenta all’età di 85 anni. La notizia è arrivata nella notte, lasciando sgomenti fan e addetti ai lavori che negli anni avevano imparato a conoscerla e apprezzarla per il suo carattere fuori dagli schemi e la sua presenza scenica inconfondibile. Negli ultimi tempi la contessa stava combattendo contro una malattia grave, affrontata con grande riservatezza insieme alla figlia Giada, che le è rimasta accanto fino all’ultimo. Una scelta di silenzio e discrezione, lontana dai riflettori che per decenni avevano accompagnato la sua vita pubblica, per tutelare la dignità di un momento tanto delicato.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni.

Nella notte, Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre, Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck è morta, la contessa aveva 85 anni. La figlia Giada: «Dolore immenso, sei stata una figura iconica»Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La soubrette dal sangue blu se ne è andata lottando contro un male silenzioso. msn.com

Patrizia De Blanck è morta, chi era la contessa della tv italiana: le origini nobili cubane, i matrimoni, la figlia Giada e i realityPatrizia De Blanck è morta. Era nata il 9 novembre 1940. Figlia di Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba, e nipote di Mario García Menocal, terzo presidente di Cuba ... leggo.it

È morta all’età di 85 anni Patrizia De Blanck. A darne l’annuncio è stata sua figlia Giada De Blanck con un post su Instagram. Era da tempo malata. #news facebook

È morta a 85 anni la Contessa Patrizia De Blanck. x.com