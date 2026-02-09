È morta la contessa Patrizia De Blanck | aveva 85 anni

È morta a Roma la contessa Patrizia De Blanck, una figura conosciuta nel mondo dello spettacolo e dell’alta società capitolina. Aveva 85 anni e la sua scomparsa ha suscitato molta commozione tra amici e conoscenti. La notizia si diffonde rapidamente, mentre si attendono eventuali commenti o commemorazioni.

È morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto della tv e dell’alta società capitolina. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sua figlia Giada, a sua volta celebre per alcune partecipazioni a programmi televisivi. “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck”, scrive Giada, 44 anni, in un lungo post su Instagram. “Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. 🔗 Leggi su Tpi.it

