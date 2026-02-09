È malato tenerlo in carcere non è umano | l’ex furbetto del quartierino Danilo Coppola va ai domiciliari

Danilo Coppola esce dal carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto i domiciliari in una clinica nel Comasco per il 58enne immobiliarista romano, protagonista della stagione dei "furbetti del quartierino", che finora stava scontando nel penitenziario milanese di San Vittore la condanna a sette anni per la bancarotta fraudolenta di alcune società, diventata definitiva nel 2022. Per i giudici, viste le "problematiche di natura psicofisica" del detenuto, la reclusione in cella non è "idonea a proseguire la finalità rieducativa prevista" e "determinerebbe un trattamento contrario al senso di umanità ".

