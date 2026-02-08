Danilo Coppola, l’ex ‘furbetto del quartierino’, torna libero dopo aver trascorso del tempo in carcere. La sua famiglia aveva chiesto a più riprese di liberarlo, spiegando che era malato e che la sua detenzione era diventata insostenibile. Ora Coppola è fuori, ma la sua condizione di salute resta al centro dell’attenzione. Il figlio Paolo celebra questa vittoria come la fine di un lungo calvario.

Milano, 8 febbraio 2026 - Per il figlio di Danilo Coppola, Paolo, che si è battuto a lungo attraverso appelli e petizioni, è «la fine di un calvario». Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo un ricorso dell’avvocata Antonella Calcaterra basato sulle precarie condizioni di salute, con il parere favorevole della Procura generale ha disposto la scarcerazione dell’immobiliarista, che finirà di espiare la pena ai domiciliari in una clinica nel Comasco. La scarcerazione e le motivazioni. La detenzione in carcer e, si legge nel provvedimento della presidente Rosanna Calzolari e del collegio Anedda-Polli-Ristori, «determinerebbe un trattamento contrario al senso di umanità previsto dagli articoli 32 e 27 della Costituzione». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danilo Coppola, la battaglia vinta dell’ex ‘furbetto del quartierino’: fuori dal carcere, è malato. “Detenzione disumana”

Approfondimenti su Danilo Coppola

Diego Barba, ex investigatore, ha vissuto un grave percorso giudiziario: condannato a 23 anni per omicidio, è stato successivamente assolto e ha ottenuto un risarcimento per ingiusta detenzione.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno estradato l'imprenditore italiano Danilo Coppola, in conformità al trattato bilaterale tra i due paesi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Danilo Coppola

Danilo Coppola è libero, ma il carcere purtroppo rimaneDanilo Coppola è fuori dalla prigione. Esultiamo. Restano in prigione tanti come lui e dietro le sbarre c’è anche la Costituzione ... unita.it

Danilo Coppola è libero, ma il carcere purtroppo rimane. Il caso dell'immobiliarista Link all'articolo - https://www.unita.it/2026/02/06/danilo-coppola-e-libero-ma-il-carcere-purtroppo-rimane/ facebook