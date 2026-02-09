Castelletto di Serravalle | operaio precipita da un tetto indagini in corso sulla sicurezza del lavoro

Un operaio di 53 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere caduto da un tetto in un capannone di Castelletto di Serravalle, in provincia di Bologna. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla sicurezza del lavoro nel sito. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, ancora scossa per quanto accaduto.

Un operaio di 53 anni ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un capannone a Castelletto di Serravalle, in provincia di Bologna. L’uomo, di origine straniera, è precipitato dal tetto dell’edificio per cause ancora da accertare, sollevando nuovamente il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, un tema particolarmente caldo dopo la recente tragedia di Casteldaccia, in Sicilia, dove hanno perso la vita cinque operai. La tragedia si è consumata in via del Lavoro, una zona industriale del comune in Valsamoggia. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio era impegnato in alcuni lavori di manutenzione sul tetto del capannone quando, improvvisamente, è precipitato al suolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

