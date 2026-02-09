Duran Zenit vola in Russia | tutti i dettagli sul trasferimento ufficiale

Duran Zenit ha lasciato il suo club e si è trasferito ufficialmente in Russia. Il giocatore ha firmato un contratto con lo Zenit, confermando così il suo passaggio nel campionato russo. La trattativa si è conclusa in tempi rapidi e ora il suo futuro si gioca lontano dall’Italia, in una nuova avventura che potrebbe cambiare le sue prospettive sportive.

Il mercato degli attaccanti internazionali continua a offrire mosse inaspettate che ridefiniscono equilibri e prospettive di club competitivi in tutto il continente. Jhon Duran passa allo Zenit San Pietroburgo con la formula del prestito fino al termine della stagione, un cambiamento signifcativo che chiude una parentesi in Turchia per aprire una nuova opportunità in Russia. L'annuncio è stato ufficializzato direttamente dai canali del club russo, che definisce la transazione come parte di una strategia mirata a rafforzare la linea avanzata. La manovra riguarda tre attori principali: il cartellino resta di proprietà dell'Al Nassr, club saudita che aveva già girato il giocatore in prestito al Fenerbahçe all'inizio della stagione.

