Duran Zenit l’attaccante accostato alla Juventus a gennaio è in viaggio verso la Russia Le ultimissime

La Juventus ha perso di vista Duran Zenit, l’attaccante che a gennaio era stato accostato ai bianconeri. Ora, invece, il calciatore si sta dirigendo verso la Russia, senza più fare notizia in Italia. La società juventina non ha commentato la sua partenza, mentre i tifosi si chiedono cosa succederà a breve con il suo futuro.

novità sul suo trasferimento. La Juve deve depennare dalla lista degli obiettivi un profilo monitorato con attenzione nel recente passato. Jhon Durán, attaccante accostato ai colori bianconeri durante il mercato di gennaio, ha deciso il suo futuro e non sarà a Torino. Come riportato da Santi Aouna su X, il giocatore è stato individuato in viaggio, diretto verso una nuova tappa della sua carriera: la punta si trova infatti su un volo con destinazione San Pietroburgo, pronta a unirsi allo Zenit. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Jhon Duran, attaccante colombiano di 18 anni, si fa strada nelle voci di mercato.

La Juventus ha deciso di non puntare su Jhon Duran.

