Duran Zenit l’attaccante accostato alla Juventus a gennaio è in viaggio verso la Russia Le ultimissime
La Juventus ha perso di vista Duran Zenit, l’attaccante che a gennaio era stato accostato ai bianconeri. Ora, invece, il calciatore si sta dirigendo verso la Russia, senza più fare notizia in Italia. La società juventina non ha commentato la sua partenza, mentre i tifosi si chiedono cosa succederà a breve con il suo futuro.
novità sul suo trasferimento. La Juve deve depennare dalla lista degli obiettivi un profilo monitorato con attenzione nel recente passato. Jhon Durán, attaccante accostato ai colori bianconeri durante il mercato di gennaio, ha deciso il suo futuro e non sarà a Torino. Come riportato da Santi Aouna su X, il giocatore è stato individuato in viaggio, diretto verso una nuova tappa della sua carriera: la punta si trova infatti su un volo con destinazione San Pietroburgo, pronta a unirsi allo Zenit. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Duran Zenit
Chi è Jhon Duran, l’attaccante accostato alla Juve: a 18 anni l’esordio con la Colombia al posto di Falcao
Jhon Duran, attaccante colombiano di 18 anni, si fa strada nelle voci di mercato.
Calciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. Ultimissime
La Juventus ha deciso di non puntare su Jhon Duran.
Ultime notizie su Duran Zenit
Argomenti discussi: Durán si trasferirà allo Zenit; Zenit in vantaggio su Lille e Juventus per Jhon Durán: i dettagli; Mercato, il Como ha provato il colpaccio Jhon Duran. Cosa è successo con Kaiki.
Zenit in vantaggio su Lille e Juventus per Jhon Durán: i dettagliSecondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account X ufficiale, lo Zenit ha superato il Lille nella corsa per Jhon Durán. Il club russo è infatti in vantaggio ... tuttojuve.com
Duran Juve, ecco perché i bianconeri non hanno mai affondato il colpo per l’attaccante. C’è un motivo precisoDuran Juve, ecco perché la società bianconera non ha mai affondato il colpo per l’attaccante. C’è un motivo preciso: vediamo di cosa si tratta La Juve sta vivendo un finale di mercato estremamente mov ... juventusnews24.com
Lo #Zenit ha superato il #Lille nella corsa per ingaggiare Jhon #Duran dal #Fenerbahçe in prestito con il via libera dell' #AlNassr @NicoSchira #Calciomercato #Transfers #2febbraio x.com
Stagione 2018-2019: inizia alla grande con una doppietta contro la Roma, poi però col passare delle settimane esce progressivamente dalle rotazioni. A gennaio saluta l’Atalanta e rientra allo Zenit. Stagione 2019-2020: parte da titolare con Di Francesco, ma facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.