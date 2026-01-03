Carboni vola al Racing | ecco tutti i dettagli del trasferimento

Il trasferimento di Carboni al Racing è stato confermato, dopo un prestito non positivo al Genoa. Il giocatore torna in Argentina, dove si unisce al club di Avellaneda. Di seguito, vengono illustrati i principali dettagli della trattativa e le modalità del trasferimento, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla nuova sistemazione del calciatore.

Il futuro prossimo di Valentin Carboni, il talentuoso fantasista classe 2005 dotato di un mancino vellutato e di una visione di gioco fuori dal comune, sembra ormai tracciato. Nonostante si attenda ancora il comunicato ufficiale, le testate giornalistiche argentine non hanno dubbi: il giovane gioiello di proprietà dei nerazzurri è pronto a vestire la maglia del Racing di Avellaneda. L'operazione prevede l'interruzione anticipata del prestito al Genoa, dove il ragazzo non è riuscito a trovare lo spazio sperato sotto la guida dei rossoblù, per tentare una nuova avventura nel campionato di casa.

Calciomercato Inter News/ Chiuso l’arrivo di Cancelo, Carboni vola da Milito (2 gennaio 2026) - Le prime operazioni del calciomercato Inter vedranno il ritorno in Argentina di Valentin Carboni e quello in nerazzurro di Joao Cancelo ... ilsussidiario.net

Carboni sceglie il Racing Avellaneda. No a Lecce e Cagliari - Il centrocampista offensivo Valentin Carboni lascerà il Genoa ma non rimarrà in Serie A. calciolecce.it

Valentin Carboni vola da Milito al Racing, ormai accordo ad un passo. Se andrà in porto, sarà prestito! - facebook.com facebook

