Carboni vola al Racing | ecco tutti i dettagli del trasferimento

Il trasferimento di Carboni al Racing è stato confermato, dopo un prestito non positivo al Genoa. Il giocatore torna in Argentina, dove si unisce al club di Avellaneda. Di seguito, vengono illustrati i principali dettagli della trattativa e le modalità del trasferimento, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla nuova sistemazione del calciatore.

Inter News 24 Carboni, dopo il prestito negativo al Genoa, torna in Argentina. Fatta per il suo trasferimento al Racing: ecco i dettagli della trattativa. Il futuro prossimo di Valentin Carboni, il talentuoso fantasista classe 2005 dotato di un mancino vellutato e di una visione di gioco fuori dal comune, sembra ormai tracciato. Nonostante si attenda ancora il comunicato ufficiale, le testate giornalistiche argentine non hanno dubbi: il giovane gioiello di proprietà dei nerazzurri è pronto a vestire la maglia del Racing di Avellaneda. L’operazione prevede l’interruzione anticipata del prestito al Genoa, dove il ragazzo non è riuscito a trovare lo spazio sperato sotto la guida dei rossoblù, per tentare una nuova avventura nel campionato di casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

