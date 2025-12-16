Insigne | Ritorno in Serie A? Mi alleno sia in palestra che sul campo poi vedremo cosa succederà

Lorenzo Insigne ha visitato i bambini dell’ospedale Santobono Pausilipon, portando regali e libri nel reparto di oncologia pediatrica. Durante l’occasione, ha parlato del suo futuro, lasciando aperta la possibilità di un ritorno in Serie A: «Mi alleno sia in palestra che sul campo, poi vedremo cosa succederà».

Lorenzo Insigne ha fatto visita ai bambini ricoverati all’ospedale Santobono Pausilipon, portando libri e regali nel reparto di oncologia pediatrica. Al termine dell’incontro, l’ex capitano del Napoli ha condiviso alcune riflessioni. Le parole di Insigne. «È complicato raccontare emozioni di questo tipo. Ho tre figli e posso solo immaginare ciò che provano i genitori, ai quali auguro di avere sempre tanta forza. Da parte mia sarò sempre disponibile per questa struttura, spero di essere riuscito a regalare un piccolo momento di gioia. La mappa del tifo nel reparto? Sono tutti napoletani, ed è giusto così. Ilnapolista.it

