Tragedia in Cina | operai al lavoro travolti da un treno 11 morti

(Adnkronos) – Tragedia in Cina. Undici operai che erano al lavoro lungo i binari sono stati travolti da un treno. E' accaduto a Kunming, nello Yunnan, nel sudovest del paese. Il bilancio ufficiale parla anche di altre due persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto alle prime ore di oggi, giovedì 27 novembre, all'altezza della stazione di .

