La Procura di Barcellona ha richiesto il rinvio a giudizio per un 18enne, sospettato di aver causato la morte di due ragazzi lo scorso luglio. L'indagine riguarda l'incidente in cui il conducente di una Fiat Punto ha travolto e ucciso due giovani a bordo di uno scooter. La decisione avverrà nelle prossime settimane, proseguendo il procedimento giudiziario previsto dalla legge.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il 18enne alla guida dalla Fiat Punto che lo scorso luglio ha travolto e ucciso due ragazzi a bordo di uno scooter. Il tragico incidente si è verificato a Barcellona ed è costato la vita a Simone Marzullo e Mattia Caruso di appena 17 anni.La Procura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - I due ragazzi travolti e uccisi a Barcellona, chiesto il rinvio al giudizio per il conducente dell'auto

Leggi anche: Caso plusvalenza Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per i vertici dell'Udinese

Leggi anche: Bancarotta fraudolenta e truffa, chiesto il rinvio a giudizio per 11 imputati: coinvolti anche due foggiani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Riccardo Rocco, mercoledì il funerale del 27enne morto alle Canarie travolto da un'onda; Valanga sui Pirenei travolge sei scialpinisti e causa tre morti; Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti; Barcellona, le vite spezzate di Simone e Mattia: l’accusa è duplice omicidio stradale.

Natisone, il tribunale riunisce i procedimenti a carico dell'infermiere e dei tre vigili del fuoco sui soccorsi ai 3 ragazzi travolti e uccisi dalla piena - Si celebreranno insieme i procedimenti a carico dell'infermiere e dei tre vigili del fuoco. ilgazzettino.it

Cade e viene travolto da un’auto a Gavardo. Altri due ragazzi feriti a Chiari - facebook.com facebook