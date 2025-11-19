Catania 19enne arrestato in zona stazione per detenzione di droga ai fini di spaccio

Il controllo in piazza Papa Giovanni XXIII. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato un 19enne catanese, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un'attività di controllo in piazza Papa Giovanni XXIII, nei pressi della stazione ferroviaria, i militari hanno notato il giovane muoversi con atteggiamento sospetto, osservando ripetutamente ciò che accadeva intorno a lui. Avvicinato per una verifica, il ragazzo ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 52 grammi di hashish.

