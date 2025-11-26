Ambasciate dal carcere con i cellulari illegali | 31 indagati e perquisizioni a Santa Maria Capua Vetere
Dal reparto alta sicurezza del carcere di Genova, dove sono ristretti detenuti per reati di mafia, partivano le telefonate verso detenuti di altri penitenziari, tra cui quello di Santa Maria Capua Vetere. Sono 31 le persone indagate dalla Dda ligure che ha disposto una serie di perquisizioni in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
È surreale tutto questo, trattati peggio dei carcerati che i reati hanno commesso davvero , a loro infatti in carcere sono concesse 1 ora e anche 2 di colloquio con i familiari. È gravissimo ciò che stanno facendo a questa famiglia Non hanno mai pres - facebook.com Vai su Facebook
Telefoni illegali usati dai detenuti per reati di mafia: perquisizioni a Chiavari e in altre 11 carceri - L’inchiesta partita dagli smartphone usati dai detenuti di alta sicurezza del carcere di Marassi. genova24.it scrive
Cellulare illegale in carcere, arrivano le prime condanne dopo l'inchiesta della Procura - Tutti erano accusati di aver utilizzato un telefono cellulare, entrato illegalmente nel penitenziario, per effettuare chiamate verso l’esterno, in prevalenza a familiari e conviventi. Scrive casertanews.it
Cellulari in carcere a Avellino e 18 detenuti indagati, i dettagli su come funzionava la rete "Connected cell" - Avellino, 18 detenuti indagati per accesso illecito a dispositivi: blitz in carcere per sequestrare cellulari e SIM usati per comunicazioni non autorizzate. Segnala virgilio.it