Droga e telefoni in carcere il riesame salva 35 indagati | tutti i nomi
Trentacinque persone finiscono sotto inchiesta per droga e telefoni in carcere. La procura ha deciso di fare un passo indietro e ha rimesso in libertà 35 indagati. Tra loro ci sono detenuti, familiari e amici che avrebbero portato sostanze stupefacenti e cellulari all’interno di Santa Maria Capua Vetere. La decisione è arrivata dopo il riesame, che ha bloccato l’accusa e evitato il processo immediato. Ora si aspetta di scoprire come evolveranno le indagini.
Trentacinque persone sono indagate, a vario titolo, per l’introduzione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere di sostanza stupefacente e telefonini, tra detenuti in carcere e familiari o amici.I Pubblici ministeri presso la procura della repubblica del tribunale samaritano dottoresse Gaudino e.🔗 Leggi su Napolitoday.it
