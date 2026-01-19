Fondi ad Hamas in Italia Hannoun resta in carcere ma Riesame libera 3 indagati

Il tribunale del Riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di tre indagati coinvolti nell’indagine sui fondi ad Hamas in Italia, mentre Hannoun resta in carcere. Gli avvocati hanno evidenziato la presa di distanza dai materiali di intelligence militare come motivo della decisione. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini sulla presenza e le attività di gruppi legati a Hamas nel nostro paese.

Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova. Per alcuni indagati è stata disposta la scarcerazione, gli avvocati: "Presa di distanza dai materiali di intelligence militare".🔗 Leggi su Fanpage.it Fondi ad Hamas, Mohammad Hannoun resta in carcere: tornano in libertà altri tre indagati

Mohammad Hannoun, accusato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni benefiche e di dirigere la cellula italiana dell’organizzazione, rimane in carcere. Il tribunale del Riesame di Genova ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dai suoi avvocati. Nel frattempo, sono stati rilasciati altri tre indagati nell’ambito delle indagini in corso. Fondi ad Hamas: il Riesame conferma il carcere per Hannoun. Resta detenuto a Terni

Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, rigettando la richiesta di scarcerazione. Hannoun rimane quindi in carcere a Terni, in attesa di ulteriori sviluppi. La decisione si inquadra nel contesto delle indagini relative ai fondi destinati ad Hamas. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Fondi ad Hamas, il Riesame di Genova conferma il carcere per Mohammad Hannoun: finanziava l’organizzazione con raccolte benefiche - Rimane in carcere Mohammad Hannoun, 63 anni, in Italia dal 1983, accusato di aver finanziato Hamas attraverso le raccolte fondi della sua ... affaritaliani.it

Fondi ad Hamas: Hannoun resta in carcere, scarcerati tre degli arrestati. Tre misure annullate dal Riesame. Le motivazioni entro 30 giorni. #ANSA facebook

Presunti fondi ad Hamas, Mohammad Hannoun al riesame. Presidio davanti al tribunale di Genova x.com

