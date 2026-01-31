Droga e telefonini in carcere no all' arresto di 35 indagati

L’ottava sezione del tribunale di Napoli ha deciso di non arrestare 35 persone indagate in un caso di droga e telefonini in carcere. I giudici hanno respinto l’appello dei pubblici ministeri, che avevano chiesto la custodia cautelare. La decisione si basa sull’assenza di elementi sufficienti per giustificare il fermo, lasciando gli indagati liberi in attesa di ulteriori sviluppi.

L’ottava sezione del Riesame del tribunale di Napoli si è pronunciata sull’appello proposto contro l’ordinanza con cui il gip Emilio Minio ha respinto la richiesta di custodia cautelare avanzata dai pubblici ministeri Iolanda Gaudino e Mariangela Condello, nei confronti di 35 indagati coinvolti.🔗 Leggi su Casertanews.it

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto 35 arresti nell’ambito di un’indagine che svela un traffico di droga e telefoni all’interno del carcere.

