I fan di Andrea Pucci devono prepararsi a un nuovo colpo di scena. Dopo aver rinunciato a essere co-conduttore a Sanremo, il comico annuncia pubblicamente che dovrà fare l’elemosina. La sua carriera sembra attraversare un momento difficile, con un’altra batosta che si aggiunge alla recente delusione al Festival.

Dopo la rinuncia al Festival di Sanremo come co-conduttore, per Andrea Pucci arriva un’altra battuta d’arresto sul piano professionale. Il comico, finito nelle ultime ore al centro di una forte polemica mediatica, ha visto infatti saltare un ulteriore ingaggio lavorativo. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Andrea Pucci attraverso le storie Instagram, dove ha condiviso prima la mail ricevuta e poi un commento dal tono ironico, ma carico di amarezza, sulla sua situazione attuale. Il comico aveva scelto di fare un passo indietro rispetto al palco dell’ Ariston dopo l’annuncio del suo nome da parte di Carlo Conti, che aveva scatenato una valanga di critiche sui social e nel dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Dovrò fare l’elemosina”. Pucci, altra batosta dopo Sanremo: l’annuncio del comico ai fan

