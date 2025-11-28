Ricercato arrestato in un hotel in Brianza | dormiva in albergo ma doveva essere in carcere

Monzatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era in una stanza d'albergo ma doveva essere in carcere. La polizia di Stato giovedì, nell'ambito di un controllo mirato, ha arrestato un uomo italiano e residente all’estero ricercato e destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di tre anni e sei mesi di reclusione. L'arresto in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Blitz della Digos in hotel. Ricercato per terrorismo arrestato in vacanza - Era arrivato in Riviera per una tranquilla vacanza in famiglia, insieme alla moglie e alle quattro figlie. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Arrestato ricercato per condanna sfruttamento prostituzione - L'attività della Procura generale della Repubblica di Perugia ha portato a un'operazione internazionale conclusasi con l'arresto in Albania di un quarantaduenne di quel Paese ricercato per ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ricercato Arrestato Hotel Brianza