Ricercato arrestato in un hotel in Brianza | dormiva in albergo ma doveva essere in carcere
Era in una stanza d'albergo ma doveva essere in carcere. La polizia di Stato giovedì, nell'ambito di un controllo mirato, ha arrestato un uomo italiano e residente all’estero ricercato e destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di tre anni e sei mesi di reclusione. L'arresto in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
A Treviso la polizia ferroviaria ha arrestato un 29enne svizzero latitante, ricercato per traffico di droga e riciclaggio: rischia 15 anni. - facebook.com Vai su Facebook
Controlli “Movida”, arrestato ricercato | Uomo guida con tasso alcolemico 5 volte oltre limite ow.ly/oJte106qCQZ [ TuttOggi.info] #cronaca Vai su X
Blitz della Digos in hotel. Ricercato per terrorismo arrestato in vacanza - Era arrivato in Riviera per una tranquilla vacanza in famiglia, insieme alla moglie e alle quattro figlie. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Arrestato ricercato per condanna sfruttamento prostituzione - L'attività della Procura generale della Repubblica di Perugia ha portato a un'operazione internazionale conclusasi con l'arresto in Albania di un quarantaduenne di quel Paese ricercato per ... Scrive ansa.it