Dove vedere in tv Italia-USA semifinale curling misto Olimpiadi | orario programma streaming

L’Italia sfida gli USA in semifinale di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri, secondi nel girone, hanno vinto contro gli americani nell’ultima partita e ora si giocano il passaggio in finale contro la vincente tra Gran Bretagna e Svezia. La partita si gioca domani e sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

L’Italia affronterà gli USA nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno concluso la fase a girone unico al secondo posto, battendo proprio gli statunitensi nell’ultima sfida del round robin, e così incroceranno nuovamente gli americani, terzi in graduatoria dopo aver perso lo scontro diretto, nell’incrocio da dentro o fuori che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del match tra Gran Bretagna e Svezia. L’appuntamento è per le ore 18.05 di lunedì 9 febbraio sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove Amos Mosaner e Stefania Constantini riceveranno tutto il sostegno del proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-USA, semifinale curling misto Olimpiadi: orario, programma, streaming Approfondimenti su Milano Cortina2026 Dove vedere in tv Italia-USA, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Questa sera gli appassionati di curling possono seguire in tv l’ultima giornata del Round Robin tra Italia e Stati Uniti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dove vedere in tv Italia-Canada, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Lecce-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming. Dove vedere Roma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orarioLa Roma di Gasperini ospita il Cagliari di Pisacane in uno dei due posticipi del lunedì valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Roma-Cagliari, l'orario Roma-Cagliari è in programma oggi, l ... msn.com Dove vedere in tv Italia-USA, semifinale curling misto Olimpiadi: orario, programma, streamingL'Italia affronterà gli USA nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno ... oasport.it Elle Decor Italia: Cosa vedere ad Art City Bologna 2026: il corpo della lingua, la città del sapere Art City Bologna Leggi l'articolo: https://www.elledecor.com/it/arte/a70249305/cosa-vedere-ad-art-city-bologna-2026/ facebook #SeiNazioni, dove vedere Italia-Scozia in tv x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.