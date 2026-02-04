Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le squadre di Italia e Canada sono pronti a scendere in pista, con l’attenzione puntata soprattutto su questa sfida. La partita si può seguire in diretta in tv e online, con orari e programmazione ancora disponibili. I giocatori si preparano a dare il massimo, mentre gli appassionati si chiedono chi avrà la meglio in questa prima sfida del torneo.

In attesa della cerimonia inaugurale, comincia ad entrare nel vivo in questi giorni il torneo di doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fari puntati nella sessione serale di giovedì 5 febbraio (ore 19.05) sul big match tra Italia e Canada, che rappresenta sulla carta uno scontro diretto in ottica qualificazione alle semifinali. Quello di domani sera sarà il secondo impegno nel round robin per i campioni olimpici e mondiali in carica della specialità Amos Mosaner e Stefania Constantini, che faranno il loro debutto domattina contro la Corea del Sud. La temibile coppia canadese è composta da Jocelyn Peterman e Brett Gallant, reduci da un discreto sesto posto ottenuto agli Mondiali di casa andati in scena nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Canada, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Oggi le atlete italiane dell’hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

