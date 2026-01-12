Dove vedere in tv Berrettini-Tien Kooyong Classic 2026 | orario programma streaming

Il 13 gennaio, Matteo Berrettini tornerà in campo durante il Kooyong Classic 2026. L’evento, che anticipa gli Australian Open, sarà trasmesso in diretta TV e streaming. Per seguire il match, è possibile consultare i palinsesti televisivi e le piattaforme online che offriranno la copertura dell’incontro. Questa partecipazione rappresenta un’importante occasione per osservare le condizioni del tennista prima dei grandi tornei del 2026.

Martedì 13 gennaio torneremo a vedere in campo Matteo Berrettini. Il tennista romano ha scelto di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio, optando per una lunga fase di preparazione. Berrettini si è allenato a Dubai, dove ha avuto anche modo di condividere il campo con Jannik Sinner, con l'obiettivo di farsi trovare pronto soprattutto dal punto di vista fisico. Negli ultimi anni gli infortuni hanno spesso limitato la continuità del suo tennis. Per il 2026 Berrettini spera finalmente di vivere una stagione più regolare, con un numero adeguato di partite che gli permetta di risalire la classifica e occupare una posizione più in linea con il suo valore.

