Dove vedere in tv Arnaldi-Altmaier ATP Brisbane 2026 | orario programma streaming

Lunedì 5 gennaio, all’ATP Brisbane 2026, si disputa il match tra Matteo Arnaldi e Daniel Altmaier. L’incontro, valido per il primo turno del tabellone singolare maschile, sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Di seguito, orario, programma e modalità di visione per seguire l’appuntamento nel rispetto del torneo e delle sue modalità di copertura.

Domani, lunedì 5 gennaio, proseguirà l' ATP 250 di Brisbane, torneo combined, e ci sarà l'esordio nel primo turno del tabellone principale si singolare maschile dell'azzurro Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser, che affronterà il tedesco Daniel Altmaier. L'incontro si disputerà sul Court 10 e sarà il terzo a partire dalle ore 2.00 italiane, dopo il match di doppio tra GonzalezRojer e DemolinerMpetshi Perricard e quello di singolare tra James Duckworth ed Alex Michelsen. L' unico precedente tra l'azzurro ed il teutonico sorride ad Arnaldi, che lo scorso anno vinse nei 32mi a Washington con lo score di 4-6 6-2 7-6 (2).

