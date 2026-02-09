Douglas Costa | I giocatori della Juventus tirano a caso Io calciavo per fare gol

Douglas Costa attacca i compagni di squadra della Juventus, dicendo che molti tirano a caso. Lui spiega invece di aver calciato sempre con l’obiettivo di segnare, senza perdere tempo o pensare troppo alle conseguenze. Le sue parole scatenano polemiche tra tifosi e altri giocatori, che ora si chiedono come siano realmente andate le cose in campo.

Le parole dell'ex bianconero dopo la gara con la Lazio. Il rocambolesco pareggio tra Juventus e Lazio ha lasciato una scia di riflessioni non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra gli ex protagonisti che hanno fatto la storia recente del club torinese. La sfida dell'Allianz Stadium sembrava ormai destinata a premiare la solidità della formazione di Maurizio Sarri, capace di portarsi sul doppio vantaggio grazie a un micidiale uno-due: prima lo spagnolo Pedro, lesto a sfruttare un assist di Daniel Maldini nato da un'incertezza di Locatelli, e poi Gustav Isaksen, lanciato a rete da una precisa apertura di Danilo Cataldi.

