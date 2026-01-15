Douglas Costa torna in Italia…in Serie D! Clamorosa destinazione per l’ex Juventus ecco dove potrebbe giocare

Douglas Costa torna in Italia, ma questa volta in Serie D. Dopo le esperienze con la Juventus e altri club europei, il brasiliano potrebbe affrontare una nuova sfida nel campionato dilettantistico italiano. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati, segnando un ritorno inatteso nel calcio italiano. Di seguito, gli aggiornamenti sulla possibile destinazione e le implicazioni di questa scelta.

