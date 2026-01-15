Douglas Costa torna in Italia…in Serie D! Clamorosa destinazione per l’ex Juventus ecco dove potrebbe giocare
Douglas Costa torna in Italia, ma questa volta in Serie D. Dopo le esperienze con la Juventus e altri club europei, il brasiliano potrebbe affrontare una nuova sfida nel campionato dilettantistico italiano. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati, segnando un ritorno inatteso nel calcio italiano. Di seguito, gli aggiornamenti sulla possibile destinazione e le implicazioni di questa scelta.
Douglas Costa Juve, pronto il clamoroso ritorno in Italia per il brasiliano? Potrebbe addirittura giocare in Serie D. Ecco in quale club. La Juventus e i suoi tifosi potrebbero presto rivedere nel nostro Paese uno dei protagonisti degli scudetti passati, al centro di una parabola di mercato davvero inaspettata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, Douglas Costa è vicino a una scelta clamorosa. L’esterno offensivo classe 1990 può tornare in Italia per indossare la maglia del Chievo Verona nel campionato di Serie D. Il piano delineato prevede una permanenza di sei mesi in Veneto, per poi completare il trasferimento all’ Al Ittifaq negli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
