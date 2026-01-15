Calciomercato | Douglas Costa può tornare in Italia ma in Serie D! Juventus su Mateta mentre Fofana con il Milan…Ultimissime
Le ultime notizie di calciomercato vedono Douglas Costa possibile ritorno in Italia, questa volta in Serie D con il Chievo. Nel frattempo, la Juventus monitora Mateta, mentre il Milan si concentra su Fofana. Aggiornamenti e dettagli sulle trattative più recenti e sulle mosse delle grandi squadre italiane nel mercato invernale.
Calciomercato: Douglas Costa al Chievo in Serie D! Juventus su Mateta, Fofana e il Milan.Ultimissime Il calciomercato invernale regala intrecci inaspettati e manovre pesanti per le big di Serie A. Se la Juventus lavora al futuro del proprio attacco, una vecchia conoscenza bianconera è pronta a un ritorno che ha dell’incredibile, mentre il Milan deve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Rischio beffa per la Juve: Douglas Luiz non raggiunge le presenze e il riscatto da 25 milioni del Forest vacilla. #DouglasLuiz #Juve #Calciomercato #NottinghamForest #juventusnews24 facebook
#Calciomercato, tra gli #svincolati c’è di tutto: da Sergio Ramos a Mario Rui, da James Rodriguez a Insigne C'è anche Bakayoko. Così come Karsdorp. Ancora Bonaventura e Delle Alli. Cragno, De Sciglio, lo sfortunato Deulofeu, Ramsey e Douglas Costa. x.com
