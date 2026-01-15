Le ultime notizie di calciomercato vedono Douglas Costa possibile ritorno in Italia, questa volta in Serie D con il Chievo. Nel frattempo, la Juventus monitora Mateta, mentre il Milan si concentra su Fofana. Aggiornamenti e dettagli sulle trattative più recenti e sulle mosse delle grandi squadre italiane nel mercato invernale.

Calciomercato: Douglas Costa al Chievo in Serie D! Juventus su Mateta, Fofana e il Milan.Ultimissime Il calciomercato invernale regala intrecci inaspettati e manovre pesanti per le big di Serie A. Se la Juventus lavora al futuro del proprio attacco, una vecchia conoscenza bianconera è pronta a un ritorno che ha dell’incredibile, mentre il Milan deve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato: Douglas Costa può tornare in Italia ma in Serie D! Juventus su Mateta, mentre Fofana con il Milan…Ultimissime

Leggi anche: Douglas Costa torna in Italia…in Serie D! Clamorosa destinazione per l’ex Juventus, ecco dove potrebbe giocare

Leggi anche: Nkunku intrigo di calciomercato: il Milan può cederlo per questa cifra. E Mateta …

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rischio beffa per la Juve: Douglas Luiz non raggiunge le presenze e il riscatto da 25 milioni del Forest vacilla. #DouglasLuiz #Juve #Calciomercato #NottinghamForest #juventusnews24 facebook

#Calciomercato, tra gli #svincolati c’è di tutto: da Sergio Ramos a Mario Rui, da James Rodriguez a Insigne C'è anche Bakayoko. Così come Karsdorp. Ancora Bonaventura e Delle Alli. Cragno, De Sciglio, lo sfortunato Deulofeu, Ramsey e Douglas Costa. x.com