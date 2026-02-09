Doppio furto all' ora di cena | bottino una manciata di monetine

Doppio furto sabato sera a Selvazzano. I ladri sono entrati nel liceo Galilei di via Ceresina e in una lavanderia di via Santa Chiara. Hanno portato via solo qualche moneta, niente di più. I carabinieri stanno indagando, ma al momento non ci sono sospetti concreti. La scena si è ripetuta poco dopo l’ora di cena, lasciando tutti sorpresi per la pochezza del bottino.

