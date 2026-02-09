Doppio furto all' ora di cena | bottino una manciata di monetine
Doppio furto sabato sera a Selvazzano. I ladri sono entrati nel liceo Galilei di via Ceresina e in una lavanderia di via Santa Chiara. Hanno portato via solo qualche moneta, niente di più. I carabinieri stanno indagando, ma al momento non ci sono sospetti concreti. La scena si è ripetuta poco dopo l’ora di cena, lasciando tutti sorpresi per la pochezza del bottino.
Doppio furto sabato sera 7 febbraio a Selvazzano ai danni di una scuola e di un negozio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Padova i ladri si sono concentrati sul liceo scientifico Galilei di via Ceresina e su una lavanderia a gettoni di via Santa Chiara. Dai primi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Selvazzano Padova
“E’ stato uno choc, ora sono a rischio i cenoni di Natale e Capodanno”: maxi furto di lumache in una fattoria, bottino da 90 mila euro.
Furto in una casa dell’Erbese, bottino quasi nullo ma violenza inaudita: ucciso il gatto di famiglia
Un ladro ha fatto irruzione in una casa dell’Erbese e ha aggredito la famiglia con violenza.
Ultime notizie su Selvazzano Padova
Argomenti discussi: Doppio furto tra Galatina e Copertino: colpiti negozio di abbigliamento e supermercato; Tre colpi in una sola notte a bordo di una Maserati: poi la fuga tra i negozi; Doppio colpo nella notte, uno riuscito (l’altro no). L’auto usata come ariete per svaligiare una gioielleria ai Gigli; Evade dai 'domiciliari' dopo essere stato fermato per furto in un negozio: doppio arresto per un nigeriano.
Doppio tentativo di furto in un'azienda: ladri in fuga a mani vuoteDoppio tentativo di furto sventato nella stessa notte presso la sede dell’azienda Istrumed, situata in viale Italia a Capodrise. casertanews.it
Doppio colpo nella notte, uno riuscito (l’altro no). L’auto usata come ariete per svaligiare una gioielleria ai GigliIl furto e il tentato furto perpetrati a pochi chilometri di distanza in due diverse attività. Carabinieri al lavoro per risalire agli autori e capire se si tratta della stessa banda ... lanazione.it
Leggi l'articolo - Non ci sono i proprietari, i ladri arrivano: doppio furto a Ponderano #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #ponderano facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.