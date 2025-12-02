E’ stato uno choc ora sono a rischio i cenoni di Natale e Capodanno | maxi furto di lumache in una fattoria bottino da 90 mila euro
“È stato uno choc per tutta la squadra”. È con queste parole che Jean-Mathieu Dauvergne, responsabile della fattoria L’Escargot Des Grands Crus, ha commentato il furto sui generis che ha colpito uno dei principali allevamenti di lumache della Marna, nel nord della Francia. Il bottino, stimato in circa 90.000 euro, è composto dall’ intera scorta di escargot fresche e surgelate, destinate ai ristoranti di alta cucina e alle gastronomie della regione. Il furto arriva nel momento più delicato del calendario gastronomico francese. Il consumo di lumache, piatto tradizionale servito con burro all’aglio o vino, registra infatti un’impennata proprio in vista dei menu di Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un giovane, in evidente stato di choc e con polsi e caviglie legati, ha chiesto aiuto alla polizia locale all’alba in via Salviati, a Tor Sapienza. Il ragazzo ha riferito di essere stato trattenuto contro la sua volontà nella vicina baraccopoli. #ilmamilio - facebook.com Vai su Facebook
Minorenne in stato di choc in strada, si indaga per abusi - Così è stata trovata una 14enne nelle vicinanze di un negozio a Castel di Sangro, a pochi passi dal palazzetto dello sport dove si teneva il September Fest. ansa.it scrive