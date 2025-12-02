E’ stato uno choc ora sono a rischio i cenoni di Natale e Capodanno | maxi furto di lumache in una fattoria bottino da 90 mila euro

“È stato uno choc per tutta la squadra”. È con queste parole che Jean-Mathieu Dauvergne, responsabile della fattoria L’Escargot Des Grands Crus, ha commentato il furto sui generis che ha colpito uno dei principali allevamenti di lumache della Marna, nel nord della Francia. Il bottino, stimato in circa 90.000 euro, è composto dall’ intera scorta di escargot fresche e surgelate, destinate ai ristoranti di alta cucina e alle gastronomie della regione. Il furto arriva nel momento più delicato del calendario gastronomico francese. Il consumo di lumache, piatto tradizionale servito con burro all’aglio o vino, registra infatti un’impennata proprio in vista dei menu di Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

