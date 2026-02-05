Furto in una casa dell’Erbese bottino quasi nullo ma violenza inaudita | ucciso il gatto di famiglia

Un ladro ha fatto irruzione in una casa dell’Erbese e ha aggredito la famiglia con violenza. Il bottino è stato minimo, ma a pagare il prezzo più alto è stato il gatto di famiglia, ucciso durante l’assalto. La scena ha scioccato i vicini, che parlano di un episodio brutale e senza pietà. La polizia sta indagando per trovare l’autore di questo gesto crudele.

ladri forzano la porta, tagliano una cassaforte e portano via poco o nulla. La scoperta al rientro della famiglia trasforma il furto in un episodio di violenza che ha sconvolto l’intera zona Un furto avvenuto nei giorni scorsi in un paese dell’Erbese ha lasciato dietro di sé una scena che ha profondamente colpito chi ne è venuto a conoscenza, più per la brutalità dell’azione che per il valore del bottino. L’episodio risalirebbe alla sera del 2 febbraio. Ignoti si sono introdotti in una casa dopo aver forzato la porta d’ingresso, mettendo a soqquadro in particolare la camera da letto. All’interno dell’abitazione è stata anche tagliata una cassaforte, ma il bottino sarebbe risultato poco rilevante.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Erbese Casa

A Riposto, i Carabinieri sono intervenuti per una grave situazione di violenza familiare, culminata nell’arresto di un uomo che, esasperato, ha denunciato il proprio figlio.

Un furto si è verificato mercoledì 18 dicembre a Pradamano, dove ignoti hanno forzato una finestra e sottratto gioielli in oro, per un valore stimato di circa 7.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Erbese Casa

Argomenti discussi: Furto in una casa a Verezzo i residenti formano delle ronde; Furto nella casa della comandante della polizia locale: Presa di mira sui social, gli hater scrivono anche te la sei cercata; Furto in una casa: ladri in fuga ripresi dalla telecamera; Furti in condominio: scale e atri valgono come la casa.

Furto notturno in una casa di riposo per anziani a Sorbolo Mezzani, scappa rubando un'auto e sfondando la recinzione: denunciato un 27enneNei giorni scorsi, alla fine della indagini, i carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno denunciato un 27enne accusato di furto ai danni di una struttura per anziani della zona. Il furto è avvenuto nella n ... gazzettadiparma.it

Bitonto, arrestato 32enne: DNA lo collega al furto in casaArresto DNA Bitonto: la Polizia esegue una custodia cautelare. Accuse su furto in casa e porto d’arma. Indagini preliminari e presunzione d’innocenza. pugliapress.org

rete veneta. . MAROSTICA | LADRI IN CASA CON I COLTELLI, ATTIMI DI TERRORE Paura a Marostica domenica sera per un tentato furto in abitazione. - Clicca qui video e articolo completo: https://reteveneta.medianordest.it/110589/marostica-ladri-in-cas facebook