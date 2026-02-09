Lindsey Vonn si è sottoposta a due interventi chirurgici dopo la brutta caduta a Cortina. La campionessa americana, caduta dopo appena 13 secondi sulla pista Olympia delle Tofane, ha deciso di operarsi nuovamente. La sua carriera potrebbe essere finita, ha detto il suo team, lasciando tifosi e appassionati senza parole.

Una caduta drammatica, avvenuta dopo appena tredici secondi di gara sulla pista Olympia delle Tofane, e un silenzio carico di costernazione tra tifosi e appassionati. Lindsey Vonn, leggenda dello sci alpino femminile statunitense, è stata sottoposta a una doppia operazione dopo l’incidente di ieri a Cortina d’Ampezzo. A segnare un punto fermo sul futuro sportivo della campionessa è stato il padre, Alan Kildow, che in serata ha parlato senza giri di parole: «Ha 41 anni, questa è la fine della sua carriera». L’uomo ha trascorso la notte con la figlia all’ospedale Cà Foncello di Treviso, dove i chirurghi italiani, affiancati dall’équipe statunitense, sono intervenuti per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra e l’applicazione di un fissaggio esterno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Doppia operazione per Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: “È la fine della carriera”

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina.

Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento alla gamba sinistra dopo la brutta caduta di ieri a Cortina.

Treviso, doppia operazione per Lindsey Vonn: ridotta una frattura al femore con fissaggio esterno; Doppia operazione per Lindsey Vonn: come sta la campionessa Usa; Come sta Lindsey Vonn? La frattura al femore, la doppia operazione (con il suo medico personale ad assistere), il fissaggio esterno: le condizioni della campionessa Usa; Lindsey Vonn sottoposta a doppia operazione per la riduzione della frattura al femore.

Vonn shock, doppia operazione alla gamba: Un caso unico su mille. La verità dagli UsaSecondo indiscrezioni provenienti dagli States, la campionessa di sci alpino sarebbe stata operata anche per prevenire complicazioni legate a gonfiore e circolazione del sangue ... tuttosport.com

Come sta Lindsey Vonn dopo l’infortunio e la doppia operazione: Gli USA vietano ai medici di parlareLindsey Vonn dopo la drammatica caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è stata operata per stabilizzare la frattura ... fanpage.it

Il messaggio di Lindsey #Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: #Sinner e #Tamberi le rispondono così sui social x.com

Lindsey Vonn ha scritto dal suo letto d’ospedale: “Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato duramente per realizzarlo. Perché n facebook