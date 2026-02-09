La campionessa americana di sci Lindsey Vonn si trova in ospedale dopo aver subito una frattura al femore durante una discesa a Cortina. La Vonn è stata sottoposta a due interventi chirurgici lunedì, poche ore dopo la caduta che l’aveva fatta finire a terra. La sua condizione appare stabile, ma resta sotto osservazione.

La campionessa americana di sci, Lindsey Vonn, sarebbe stata sottoposto a un doppio intervento chirurgico nella giornata di lunedì 9 febbraio per ridurre la frattura del femore alla gamba sinistra dopo la rovinosa caduta di domenica pochi secondi dopo lo start della discesa libera sulle nevi di Cortina. A riportarlo sono fonti dell’Ansa vicine al personale medico dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso dove la 41enne è ricoverata. “Divieto tassativo di comunicazione”. In un primo momento, era previsto per le ore 12 di oggi il bollettino con le condizioni di salute della sciatrice americana ma poi la comunicazione è cambiata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Doppia operazione per Lindsey Vonn: come sta la campionessa Usa

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, Lindsey Vonn si trova ancora in fase di recupero.

Lindsey Vonn ha passato la notte in ospedale a Treviso, dopo un brutto incidente durante una discesa alle Tofane.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Doppio intervento per Vonn, ridotta la frattura del femore; INCIDENTE VONN | Doppia operazione: ridotta frattura al femore con fissaggio esterno; Lindsey Vonn, carriera finita? Il volo dopo 13 secondi e il femore fratturato: cosa è successo; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: storico hockey femminile, batte il Giappone e va ai quarti.

Sci: Lindsey Vonn sottoposta a doppia operazione per la riduzione della frattura al femoreI motivi del trasferimento di Lindsey Vonn a Treviso e i dettagli della doppia operazione ortopedica e plastica alla gamba sinistra dopo la caduta a Cortina. sportmediaset.mediaset.it

Come sta Lindsey Vonn? La frattura al femore, la doppia operazione (con il suo medico personale ad assistere), il fissaggio esterno: le condizioni della campionessa UsaIl bollettino sulle condizioni di Lindsey Vonn, la campionessa americana di sci ricoverata all'ospedale di Treviso dopo la caduta di domenica. Atteso un suo messaggio sui social ... corriere.it

Con l’ex sciatrice Barbara Merlin abbiamo ripercorso la grande giornata dell’Italia alle Olimpiadi. Lex discesista torinese si è soffermata in particolare sul bronzo nella discesa di Sofia #Goggia, partita subito dopo la terribile caduta di Lindsey Vonn # facebook

Come sta #LindseyVonn dopo l’infortunio e la doppia operazione: “Gli USA vietano ai medici di parlare” x.com