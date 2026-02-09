La polemica tra il Partito Democratico e la Rai si riaccende. Dopo le critiche a Pucci, i dem chiedono ora di escludere Cerno dai programmi della tv pubblica. La richiesta arriva anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali, ma il clima si fa teso. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra politica e aziende radiotelevisive.

La sinistra alza il tiro dopo il caso Pucci e torna a chiedere la cacciata del direttore de Il Giornale Tommaso Cerno dalla Rai. Come ha scritto Repubblica una fronda di deputati dem in commissione vigilanza Rai ha chiesto all'azienda presunti "chiarimenti" sulla possibilità che Cerno realizzi la striscia informativa La Notizia su Rai 2. Nella nota si legge: "Secondo quanto pubblicato, Cerno - attuale direttore de Il Giornale ed ex direttore de Il Tempo, quotidiani di destra filo-governativi riconducibili al gruppo editoriale facente capo al parlamentare della Lega Antonio Angelucci - sarebbe in procinto di condurre una striscia quotidiana sul servizio pubblico a partire dal 3 marzo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo Pucci, Cerno. Il Pd vuole censurarlo: "Niente programmi in Rai"

La polemica esplode dopo un articolo che parla di Tommaso Cerno su Rai 2.

