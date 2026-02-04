Rai | Pd ' azienda smentisca striscia a Cerno servizio pubblico piegato a propaganda governo'

La polemica esplode dopo un articolo che parla di Tommaso Cerno su Rai 2. Il Partito Democratico chiede alla Rai di smentire, accusando l’azienda di piegarsi alla propaganda del governo. La questione diventa subito calda, con il partito che vuole chiarimenti ufficiali e respinge ogni ipotesi di ingerenza politica.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - “La notizia riportata da La Notizia su un presunto debutto di Tommaso Cerno su Rai 2 richiede un chiarimento immediato da parte della Rai. Secondo quanto pubblicato, Cerno – attuale direttore de Il Giornale ed ex direttore de Il Tempo, quotidiani di destra filo-governativi riconducibili al gruppo editoriale facente capo al parlamentare della Lega Antonio Angelucci – sarebbe in procinto di condurre una striscia quotidiana sul servizio pubblico a partire dal 3 marzo". Lo dicono i parlamentari del Pd della commissione di Vigilanza Rai. "Se confermata, questa scelta rappresenterebbe l'ennesima prova dell'uso della Rai come strumento di propaganda politica, reso possibile dallo stallo imposto dalla maggioranza sulla Commissione di Vigilanza, alla quale viene impedito di operare e di eleggere un presidente di garanzia -proseguono i dem-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Da lunedì 3 marzo, Cerno approda su Rai 2 con una striscia quotidiana durante l’ora di pranzo.

Il Pd: Chiocci smentisca o lasci subito. I vertici Rai restano spiazzati ma preparano la successioneA sentir loro, nessuno ne sapeva niente. In Rai persino i fedelissimi sono stati tenuti all’oscuro delle manovre delle sorelle Meloni che, come di consueto ogni fine estate, riservano sorprese a mezzo ... repubblica.it

RAI, Ruotolo (Pd): Chiocci portavoce premier? Smentisca o si dimettaLa RAI perde ascolti anche per questo motivo: non è più credibile, non è più autorevole, non rappresenta più tutti gli italiani. Già con Gennaro Sangiuliano si è consumata una caduta di credibilità: ... partitodemocratico.it

In Rai esiste una circolare interna che disciplina le ospitate dei propri volti su altre emittenti, la cui applicazione (come ammesso dalla stessa azienda) è oggetto di interpretazioni. Sigfrido Ranucci aveva avvisato preventivamente la Rai delle sue presenze su - facebook.com facebook