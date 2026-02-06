PD INSORGE CONTRO IL FASCISTA E OMOFOBO PUCCI | RAI E GOVERNO SOTTO ACCUSA

Il PD insorge contro Andrea Pucci, definendolo “fascista e omofobo”. La sua presenza come comico e co-conduttore al Festival di Sanremo 2026 scatena polemiche politiche. I partiti di opposizione chiedono spiegazioni e criticano la scelta della Rai, che invece difende la presenza del comico. La vicenda si infiamma sui social e tra i media, mentre l’attenzione si sposta sulla polemica tra chi vede Pucci come un talento e chi invece lo accusa di aver fatto commenti inaccettabili.

La presenza di Andrea Pucci tra i comici e co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 diventa un vero e proprio caso politico. Chiesto l'urgente chiarimento di Rai e Premier Meloni. Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo. Lo dichiarano in una nota i parlamentari PD della Commissione di Vigilanza sulla Rai.

