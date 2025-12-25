Firenze | vandalizzata targa commemorativa per i martiri delle Foibe
Nella notte fra il 24 e il 25 dicembre 2025 è stata vandalizzata a Firenze la targa dedicata a Norma Cossetto (1920-1943), vittima delle Foibe, medaglia d'oro al valore civile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Ancora un atto vandalico ai danni della targa per Norma Cossetto. “Gesto di inaudita gravità” - “Condanniamo con fermezza questo gesto e rinnoviamo l’appello al rispetto dei luoghi della memoria e dei valori civili che appartengono all’intera comunità”, ha commentato la consigliera di quartiere ... msn.com
Targa alla memoria distrutta a Firenze, individuato il responsabile - Firenze, 29 agosto 2025 – Sono bastati due giorni per individuare il responsabile del danneggiamento della targa alla memoria di Samb Modou e Diop Mor uccisi nel dicembre del 2011. lanazione.it
Denunciato per vandalismo a targa senegalesi uccisi a Firenze - Niente gesto ideologico o razzista per il recente danneggiamento a Firenze della della targa commemorativa apposta in memoria di Samb Modou e Diop Mor, uccisi nel dicembre del 2011, in piazza Dalmazia ... ansa.it
È stata vandalizzata nella notte la targa dedicata a #NormaCossetto, vittima delle #Foibe, medaglia d'oro al valore civile - facebook.com facebook
