Nella notte fra il 24 e il 25 dicembre 2025 è stata vandalizzata a Firenze la targa dedicata a Norma Cossetto (1920-1943), vittima delle Foibe, medaglia d'oro al valore civile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: vandalizzata targa commemorativa per i martiri delle Foibe

Leggi anche: "Dall'Anpi un'ostinata assenza nelle cerimonie di ricordo dei Martiri delle Foibe"

Leggi anche: Un pic-nic per "riprendersi" il Parco Martiri delle Foibe, l'iniziativa del comitato di quartiere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ancora un atto vandalico ai danni della targa per Norma Cossetto. “Gesto di inaudita gravità” - “Condanniamo con fermezza questo gesto e rinnoviamo l’appello al rispetto dei luoghi della memoria e dei valori civili che appartengono all’intera comunità”, ha commentato la consigliera di quartiere ... msn.com