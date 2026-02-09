Dopo il bidet la reporter americana scopre anche le fontane! La sua reazione

Dopo il suo video sui bidet, Alicia Lewis si è lanciata in una nuova avventura milanese. Questa volta, la reporter americana si è ritrovata davanti alle fontane della città, e la sua reazione ha fatto il giro del web. La giornalista si è mostrata sorpresa e incuriosita, scoprendo dettagli che molti italiani danno ormai per scontati. La scena si è svolta tra commenti divertiti e qualche sorriso di chi ha visto il suo video.

