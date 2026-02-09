Dopo il bidet la reporter americana scopre anche le fontane! La sua reazione
Dopo il suo video sui bidet, Alicia Lewis si è lanciata in una nuova avventura milanese. Questa volta, la reporter americana si è ritrovata davanti alle fontane della città, e la sua reazione ha fatto il giro del web. La giornalista si è mostrata sorpresa e incuriosita, scoprendo dettagli che molti italiani danno ormai per scontati. La scena si è svolta tra commenti divertiti e qualche sorriso di chi ha visto il suo video.
La reporter americana Alicia Lewis, diventata famosa in Italia per la sua reazione perplessa davanti ai bidet, va alla scoperta di Milano e si imbatte. nelle fontanelle. Ecco cosa ne pensa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
