Americana arriva a Milano per le Olimpiadi e scambia il bidet per un orinatoio!

L’inviata americana Alicia Lewis arriva a Milano per seguire le Olimpiadi, ma già al suo primo giorno si ritrova in imbarazzo. Confonde il bidet con un orinatoio e si fa sorprendere da questa gaffe sul suo account social. La giornalista di Minneapolis Kare 11 non si aspettava di finire così presto nella cronaca italiana, ma ormai la notizia corre veloce.

Alicia Lewis, giornalista della tv di Minneapolis Kare 11, è inviata in Italia per seguire le Olimpiadi. Una volta arrivata in albergo, ha postato un video per chiedere ai suoi followers delucidazioni. sul bidet. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La pattinatrice canadese Ivanie Blondin si sorprende davanti al bidet nel suo alloggio al villaggio olimpico di Milano.

