Yildiz da numero 9 in Napoli Juve? Spalletti non scopre le carte la sua reazione in conferenza e cosa filtra sul ruolo del turco al Maradona

Yildiz agirà da numero 9 in Napoli Juve? Spalletti ne parla così nella conferenza stampa della vigilia. Le sue dichiarazioni. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Juve, Luciano Spalletti ha parlato così della possibilità di schierare Kenan Yildiz nel ruolo di numero 9 domani al Maradona. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. YILDIZ CENTRAVANTI DOMANI? – «La formazione preferisco darla prima ai calciatori, se no faccio brutta figura domani quando entro e sanno già il destino. In queste partite qui ci si prende tutto il campo che si ha a disposizione per creare la formazione titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

